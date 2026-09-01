[Journées du Patrimoine] Exposition de photographies Les Mains Rue Gauthier Giffard Beaumont-le-Hareng
samedi 19 septembre 2026 · Rue Gauthier Giffard · Beaumont-le-Hareng
Informations pratiques
Beaumont-le-Hareng
[Journées du Patrimoine] Exposition de photographies Les Mains
Rue Gauthier Giffard Chapelle de Beuzeville Beaumont-le-Hareng Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Pour les Journées du Patrimoine, une exposition de photographie sur la thématique des mains est organisé dans Chapelle de Beuzeville à Beaumont-le-Hareng.
Profitez également de ce week-end pour redécouvrir cette magnifique chapelle du XVIème siècle.
Venez nombreux ! .
Rue Gauthier Giffard Chapelle de Beuzeville Beaumont-le-Hareng 76850 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 31 17
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English : [Journées du Patrimoine] Exposition de photographies Les Mains
L’événement [Journées du Patrimoine] Exposition de photographies Les Mains Beaumont-le-Hareng a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin