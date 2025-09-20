Journées du Patrimoine exposition de photographies Neuf-Brisach
Journées du Patrimoine exposition de photographies Neuf-Brisach samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine exposition de photographies
15 Place de la Porte de Belfort Neuf-Brisach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Venez découvrir les œuvres de la photographe Carmen Valero ainsi que la tour bastionnée n°2. 0 .
15 Place de la Porte de Belfort Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 51 68 culture@neuf-brisach.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées du Patrimoine exposition de photographies Neuf-Brisach a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach