Journées du Patrimoine exposition de photographies Neuf-Brisach samedi 20 septembre 2025.

15 Place de la Porte de Belfort Neuf-Brisach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Venez découvrir les œuvres de la photographe Carmen Valero ainsi que la tour bastionnée n°2. 0 .

15 Place de la Porte de Belfort Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 51 68 culture@neuf-brisach.fr

