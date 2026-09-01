Journées du patrimoine : exposition de robes du 19ème siècle Pré-en-Pail-Saint-Samson

Informations pratiques

Pré-en-Pail-Saint-Samson

Journées du patrimoine : exposition de robes du 19ème siècle

Église de Saint-Julien-des-Églantiers Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Journées du patrimoines : exposition de robes du 19ème siècle en l’Église de Saint-Julien-des-Églantiers les 19 et 20 semptembre 2026 !

✨ LES JOURNÉES DU PATRIMOINE ARRIVENT ! ✨

Les 19 et 20 septembre

De 10h à 12h et de 14h à 18h

Venez découvrir les trésors de l’église de St-Julien-des-Eglantiers sauvée de la démolition :

– architecture remarquable

– magnifiques statues

– Vitraux du Carmel du Mans

– Vitraux consacrés à la guerre de 1914-1918

Nicole vous fera découvrir son remarquable travail avec l’exposition de robes 19ème siècle et ses secrets de fabrication !

Nicole travaillera devant le public : étude d’une gravure ancienne, préparation d’un corsage, pose d’œillets, essais de tissus, réalisation d’une toile, recherches historiques.. Autant de gestes qui donnent naissance à un costume et qui restent habituellement invisibles.

A ses côtés, Maryse guidera les visiteurs en répondant aux questions que chacun se pose. Pourquoi les corsets étaient-ils fabriqués par des hommes ? Comment construit-on une cage en acier ? Pourquoi les dessous sont-ils essentiels pour dessiner la silhouette ? Que racontent les gravures de mode du XIXè siècle ?

Et pourquoi ne pas venir reprendre la plume sergent major pour écrire une dictée à 15h ?

Un beau moment de découverte, de partage et d’histoire à ne pas manquer !

Venez rencontrer Nicole et Maryse et faire découvrir cet endroit à vos proches ! .

Église de Saint-Julien-des-Églantiers Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Mayenne Pays de la Loire +33 6 07 52 84 07 asso-eglise-st-julien53@orange.fr

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English :

Heritage Days: Exhibition of 19th-century dresses at the Church of Saint-Julien-des-Églantiers on September 19 and 20, 2026!

L’événement Journées du patrimoine : exposition de robes du 19ème siècle Pré-en-Pail-Saint-Samson a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs