Informations pratiques

Villelongue-de-la-Salanque

JOURNÉES DU PATRIMOINE – EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS

Place de la Republique Villelongue-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Participez à l’inauguration de la rue Martin Vivès qui sera suivie d’une exposition de véhicules anciens avec le club Vieilles Soupapes.

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Place de la Republique Villelongue-de-la-Salanque 66410 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 73 95 95

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English :

Join us for the dedication of Martin Vivès Street, followed by a classic car show hosted by the Vieilles Soupapes club.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE – EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS Villelongue-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-09-09 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME