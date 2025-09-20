Journées du Patrimoine Exposition d’Henri Bernier La grange du Queylou Les Eyzies

La grange du Queylou 594 route du Queylou-de-Tayac Les Eyzies Dordogne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite de l’hymne à la nature d’Henri Bernier. Visites guidées de l’exposition d’ ouvrages d’Henri Bernier découverte de sa panneauthèque œuvre exceptionnelle composée d’une trentaine de panneaux incrustés ainsi que de ses créations utilisant les techniques de marqueterie, sculpture, peinture… réparties sur les deux niveaux de la grange.

Créations originales et remarquables, inspirées de la nature, dans un riche dialogue avec le bois, ses couleurs et ses textures.

Participation libre (gratuit pour les adhérents de l’association). .

La grange du Queylou 594 route du Queylou-de-Tayac Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 45 62 73

English : Journées du Patrimoine Exposition d’Henri Bernier

Visit Henri Bernier’s hymn to nature. Original and remarkable creations inspired by nature, in a rich dialogue with wood, its colors and textures.

Free admission for association members.

German : Journées du Patrimoine Exposition d’Henri Bernier

Besuchen Sie die Hymne an die Natur von Henri Bernier. Originelle und bemerkenswerte Kreationen, inspiriert von der Natur, in einem reichen Dialog mit dem Holz, seinen Farben und Texturen.

Freier Eintritt (kostenlos für Mitglieder des Vereins).

Italiano :

Visitate l’inno alla natura di Henri Bernier. Creazioni originali e notevoli ispirate alla natura, in un ricco dialogo con il legno, i suoi colori e le sue texture.

Ingresso libero (gratuito per i membri dell’associazione).

Espanol : Journées du Patrimoine Exposition d’Henri Bernier

Visite el himno a la naturaleza de Henri Bernier. Creaciones originales y notables inspiradas en la naturaleza, en un rico diálogo con la madera, sus colores y texturas.

Entrada gratuita (miembros de la asociación gratis).

