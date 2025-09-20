Journées du Patrimoine Exposition Elisabeth GORE et Monica MARINIELLO Galerie L’Orangerie Sauvigney-lès-Gray

Journées du Patrimoine Exposition Elisabeth GORE et Monica MARINIELLO

Galerie L’Orangerie 32 Grande Rue Sauvigney-lès-Gray Haute-Saône

Gratuit

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

La galerie L’Orangerie à Sauvigney Lès Gray vous invite à l’exposition de peintures de Elisabeth Gore et Monica Mariniello. .

Galerie L’Orangerie 32 Grande Rue Sauvigney-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 50 31 25 orangerie.charmoiselle@gmail.com

