Journées du patrimoine, exposition Françoise BROUILLARD Chateau de la Chevallerie Sainte-Gemme-la-Plaine

Informations pratiques

Sainte-Gemme-la-Plaine

Journées du patrimoine, exposition Françoise BROUILLARD

Chateau de la Chevallerie 24 Rue de la Chevallerie Sainte-Gemme-la-Plaine Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Artiste peintre et plasticienne, Françoise Brouillard développe une recherche centrée sur la matérialité de la peinture et la puissance active de la couleur.

Artiste peintre et plasticienne, Françoise Brouillard développe une recherche centrée sur la matérialité de la peinture et la puissance active de la couleur.

Son parcours s’enracine dans une passion précoce pour l’Art, nourrie par les couleurs et les matières.

Les techniques mixtes constituent un univers vers lequel elle se tend, espace d’exploration et de liberté.

À travers ses œuvres, elle explore les émotions et les résonances sensibles.

Elle considère l’Art comme une expérience esthétique et sociale, un hymne à la vie.

À travers une pratique en techniques mixtes — acrylique, collage, encre, épaisseur — elle élabore des compositions stratifiées, où chaque couche participe à une écriture plastique dense et maîtrisée. Le geste, à la fois libre et structuré, engage un rapport direct à la matière, laissant émerger des formes ouvertes, entre abstraction et résonance sensible.

La couleur constitue le noyau de ma démarche. Elle n’est pas seulement un élément visuel, mais une force opérante qui organise l’espace, rythme la composition et active une lecture émotionnelle immédiate.

Depuis 6 ans l’ Atelier Réorthais, sa création, offre cours, stage aux enfants , ados et adultes: permettre l’accessibilité à l’ Art et pour tous, est son cheval de bataille. .

Chateau de la Chevallerie 24 Rue de la Chevallerie Sainte-Gemme-la-Plaine 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 27 94 contact@chateaudelachevallerie.com

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English :

A painter and visual artist, Françoise Brouillard’s work focuses on the materiality of paint and the active power of color.

L’événement Journées du patrimoine, exposition Françoise BROUILLARD Sainte-Gemme-la-Plaine a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud