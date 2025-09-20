Journées du patrimoine Exposition » Germigny d’hier et d’aujourd’hui » et concert de la Chorale La Galiote Germigny-des-Prés

Route de Saint-Martin Germigny-des-Prés Loiret

Début : Dimanche 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Exposition de cartes postales, de photos et de témoignages d’habitants sur des événements

marquants. Ouverture exceptionnelle de la sacristie de l’oratoire. Profitez en pour (re) découvrir aussi l’exposition permanente de l’Office de Tourisme !

Samedi soir à 18h Concert de la Chorale La Galiote dans l’oratoire .

Route de Saint-Martin Germigny-des-Prés 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 58 27 03

