Journées du patrimoine Exposition graphique Cache-cache ville Chapelle des carmélites Ploërmel

Chapelle des carmélites 4 bis rue Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-19

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, la Chapelle des Carmélites de Ploërmel ouvre ses portes et accueille l’exposition immersive « Cache-cache ville ». Imaginée par les auteurs-illustrateurs Vincent Goeau et Agathe Demois, et présentée par l’association Electroni[k], cette installation originale invite petits et grands à explorer un paysage urbain à la fois graphique, poétique et ludique. En déambulant dans une ville en cartons étonnante, munis d’une loupe rouge, les visiteurs révèlent des images invisibles à l’œil nu. Une application interactive prolonge l’expérience en animant ces illustrations, offrant ainsi une lecture augmentée et magique de l’exposition.

Le 19/09 de 10h à 13h

Le 20/09 de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Le 21/09 de 14h à 18h .

Chapelle des carmélites 4 bis rue Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 73 20 73

