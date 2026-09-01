Informations pratiques

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Journées du Patrimoine : Exposition « Les évêques de Saint-Paul-Trois-Châteaux du 5ème siècle à 1790 »

Cathédrale Cathédrale Notre Dame, rue de l’église Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-21 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Société d’Archéologie et d’Histoire présente son exposition : « Les évêques de Saint Paul-Trois-Châteaux du 5ème siècle à 1790 ».

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Cathédrale Cathédrale Notre Dame, rue de l’église Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 72 58 jeanpaulthalmann@gmail.com

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English :

%C0 As part of European Heritage Days, the Society of Archaeology and History presents its exhibition: « The Bishops of Saint Paul-Trois-Châteaux from the 5th Century to 1790. »

L’événement Journées du Patrimoine : Exposition « Les évêques de Saint-Paul-Trois-Châteaux du 5ème siècle à 1790 » Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence