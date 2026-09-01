Journées du Patrimoine : Exposition « Les évêques de Saint-Paul-Trois-Châteaux du 5ème siècle à 1790 » Cathédrale Saint-Paul-Trois-Châteaux
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale · Saint-Paul-Trois-Châteaux
Informations pratiques
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Journées du Patrimoine : Exposition « Les évêques de Saint-Paul-Trois-Châteaux du 5ème siècle à 1790 »
Cathédrale Cathédrale Notre Dame, rue de l’église Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-21 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Société d’Archéologie et d’Histoire présente son exposition : « Les évêques de Saint Paul-Trois-Châteaux du 5ème siècle à 1790 ».
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Cathédrale Cathédrale Notre Dame, rue de l’église Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 72 58 jeanpaulthalmann@gmail.com
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English :
%C0 As part of European Heritage Days, the Society of Archaeology and History presents its exhibition: « The Bishops of Saint Paul-Trois-Châteaux from the 5th Century to 1790. »
L’événement Journées du Patrimoine : Exposition « Les évêques de Saint-Paul-Trois-Châteaux du 5ème siècle à 1790 » Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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