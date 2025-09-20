Journées du Patrimoine Exposition Montmirail

Salle Maurice Loutreuil Montmirail Sarthe

Exposition de peintures Romechabin, samedi et dimanche de 10h à 19h   .

Salle Maurice Loutreuil Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 65 26 

