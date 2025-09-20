Journées du Patrimoine Exposition Montmirail
Journées du Patrimoine Exposition Montmirail samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine Exposition
Salle Maurice Loutreuil Montmirail Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Exposition de peintures Romechabin, samedi et dimanche de 10h à 19h .
Salle Maurice Loutreuil Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 65 26
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées du Patrimoine Exposition Montmirail a été mis à jour le 2025-08-25 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude