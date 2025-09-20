Journées du Patrimoine Exposition Narcisse Gabillaud Rue des Meuniers Mauléon
Rue des Meuniers MOULINS Mauléon Deux-Sèvres
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20 2025-09-21
À l’occasion du centenaire de sa mort, exposition sur Narcisse Gabillaud, maire et instituteur qui permit notamment le classement du site de Pyrôme, complétée par des tableaux de la collection privée d’Henri Martin, 2 expositions
proposées par l’association Passé-Présent-Futur.
Visite libre. .
Rue des Meuniers MOULINS Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
