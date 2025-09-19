Journées du patrimoine Exposition numérique / visites patrimoine architectural Chapelle des carmélites Ploërmel

Chapelle des carmélites 4 bis rue Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Micro-Folie de Ploërmel vous invite à découvrir une programmation spéciale autour du patrimoine architectural. Explorez une sélection captivante d’œuvres et d’objets au sein du musée numérique, et profitez de visites-conférences animées par la médiatrice du lieu pour enrichir votre expérience et votre compréhension de ce riche héritage.

Le 19/09 de 10h à 13h

Le 20/09 de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Le 21/09 de 14h à 18h .

