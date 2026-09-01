Informations pratiques

Héricourt-en-Caux

Journées du Patrimoine-Exposition peinture

Rue de Saint-Riquier Héricourt-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La Chapelle Saint-Riquier d’Héricourt-en-Caux accueille une exposition consacrée au peintre Quertier.

Dans ce cadre chargé d’histoire et de caractère, venez découvrir une sélection de ses œuvres et laissez-vous guider par son univers artistique, entre sensibilité, couleurs et regards personnels sur le monde qui l’entoure.

Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir le travail de cet artiste dans un lieu patrimonial intimiste, propice à la contemplation et à la découverte.

Une rencontre entre art et patrimoine à ne pas manquer à Héricourt-en-Caux ! .

Rue de Saint-Riquier Héricourt-en-Caux 76560 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 42 12

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English : Journées du Patrimoine-Exposition peinture

L’événement Journées du Patrimoine-Exposition peinture Héricourt-en-Caux a été mis à jour le 2026-09-09 par Communauté de communes Plateau de Caux