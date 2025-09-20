Journées du patrimoine: Exposition photos argentiques (L’Ouvroir) Brive-la-Gaillarde

Journées du patrimoine: Exposition photos argentiques (L’Ouvroir)

11 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze

Exposition photos argentiques de l’association l’Atelier Photographique Briviste.
samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 18h.   .

11 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 37 36 

