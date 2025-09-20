Journées du patrimoine exposition sur la forêt Gueberschwihr

Journées du patrimoine exposition sur la forêt Gueberschwihr samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine exposition sur la forêt

1 rue du Nord Gueberschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Expositions sur le thème « L’architecture en forêt, entre nature, art et construction ». Photographies de Jean-Philippe Jenny; dessins à l’encre de Chine « C’était l’heure où se répand la brume » d’Emmanuel Henninger; Estampes de l’école hongroise d’architecture organique de Imre Makovecz.

Expositions sur le thème « L’architecture en forêt, entre nature, art et construction ». Photographies de Jean-Philippe Jenny; dessins à l’encre de Chine « C’était l’heure où se répand la brume » d’Emmanuel Henninger; Estampes de l’école hongroise d’architecture organique de Imre Makovecz. 0 .

1 rue du Nord Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 31 05 mairie@gueberschwihr.alsace

English :

Exhibitions on the theme of « Architecture in the forest, between nature, art and construction ». Photographs by Jean-Philippe Jenny; Indian ink drawings « C’était l’heure où se répand la brume » by Emmanuel Henninger; Prints from the Hungarian school of organic architecture by Imre Makovecz.

German :

Ausstellungen zum Thema « Architektur im Wald, zwischen Natur, Kunst und Bauwesen ». Fotografien von Jean-Philippe Jenny; Tuschezeichnungen « C’était l’heure où se répand la brume » von Emmanuel Henninger; Drucke der ungarischen Schule für organische Architektur von Imre Makovecz.

Italiano :

Mostre sul tema « Architettura nella foresta, tra natura, arte e costruzione ». Fotografie di Jean-Philippe Jenny; disegni a china « C’était l’heure où se répand la brume » di Emmanuel Henninger; stampe della scuola ungherese di architettura organica di Imre Makovecz.

Espanol :

Exposiciones sobre el tema « Arquitectura en el bosque, entre naturaleza, arte y construcción ». Fotografías de Jean-Philippe Jenny; Dibujos a tinta china « C’était l’heure où se répand la brume » de Emmanuel Henninger; Grabados de la escuela húngara de arquitectura orgánica de Imre Makovecz.

L’événement Journées du patrimoine exposition sur la forêt Gueberschwihr a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach