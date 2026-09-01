Informations pratiques

Chaillac

Journées du Patrimoine : Exposition « T-rex »

2 Rue de la Touche Chaillac Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture exceptionnelle pendant les journées du Patrimoine de l’exposition temporaire au musée de la minéralogie et de la mine de Chaillac, La vie, l’évolution de deux milliards d’années à la disparition des dinosaures UN T-REX vous y accueillera.

L’exposition vous entraine très loin dans le passé entre 600 millions d’années, à une époque où la vie animale est encore en train de s’inventer. Pour des animaux dont les fossiles sont très rares, des modèles en céramique sont présentés – Les vitrines présentent des fossiles emblématiques. L’exposition invite ainsi à découvrir un monde disparu, à la frontière entre science et imaginaire. .

2 Rue de la Touche Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 67 25 minerauxchaillac@orange.fr

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English :

Special opening of the temporary exhibition at the Chaillac Museum of Mineralogy and Mining during Heritage Days, « Life: Two Billion Years of Evolution to the Extinction of the Dinosaurs. » A T-Rex will welcome you there.

L’événement Journées du Patrimoine : Exposition « T-rex » Chaillac a été mis à jour le 2026-09-11 par BERRY