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AGENDA · Pesmes

Journées du Patrimoine Exposition « Tant qu’elle coulera de source » Château Pesmes

jeudi 17 septembre 2026 · Château · Pesmes

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Château
Adresse
3 Esplanade du Château
Ville
70140 Pesmes
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Pesmes

Journées du Patrimoine Exposition « Tant qu’elle coulera de source »

Château 3 Esplanade du Château Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-17

Venez découvrir l’exposition de l’artiste peintre Cali Berthet qui se déroulera dans la grande salle du château de Pesmes.   .

Château 3 Esplanade du Château Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté   caliberthet70@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine Exposition « Tant qu’elle coulera de source »

L’événement Journées du Patrimoine Exposition « Tant qu’elle coulera de source » Pesmes a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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