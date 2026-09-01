Journées du Patrimoine Exposition « Tant qu’elle coulera de source » Château Pesmes
jeudi 17 septembre 2026 · Château · Pesmes
Informations pratiques
Pesmes
Journées du Patrimoine Exposition « Tant qu’elle coulera de source »
Château 3 Esplanade du Château Pesmes Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Venez découvrir l’exposition de l’artiste peintre Cali Berthet qui se déroulera dans la grande salle du château de Pesmes. .
Château 3 Esplanade du Château Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté caliberthet70@gmail.com
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English : Journées du Patrimoine Exposition « Tant qu’elle coulera de source »
L’événement Journées du Patrimoine Exposition « Tant qu’elle coulera de source » Pesmes a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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