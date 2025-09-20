Journées du Patrimoine Exposition V’île Art Pesmes

Journées du Patrimoine Exposition V’île Art

Salle des Voûtes et Esplanade du Château Pesmes Haute-Saône

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

2025-09-20

Exposition aux Voûtes du 13 au 19 septembre.

Vernissage le samedi 13 septembre à 17h.

V’ileart 2025 Les artistes et leurs œuvres dans le sens du parcours .

Salle des Voûtes et Esplanade du Château Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté association@ileart-sculptures.com

