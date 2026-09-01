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JOURNÉES DU PATRIMOINE – EXPOSITION Villelongue-de-la-Salanque

mercredi 16 septembre 2026 · Villelongue-de-la-Salanque

JOURNÉES DU PATRIMOINE – EXPOSITION Villelongue-de-la-Salanque

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
8-10 Rue Jules Ferry
Ville
66410 Villelongue-de-la-Salanque
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Villelongue-de-la-Salanque

JOURNÉES DU PATRIMOINE – EXPOSITION

8-10 Rue Jules Ferry Villelongue-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-16

Venez découvrir l’exposition consacrée à Martin Vivès, de Perpignan à Villelongue de la Salanque.
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8-10 Rue Jules Ferry Villelongue-de-la-Salanque 66410 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 52 21 57 

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English :

Come discover the exhibition dedicated to Martin Vivès, from Perpignan to Villelongue de la Salanque.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE – EXPOSITION Villelongue-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-09-08 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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