Informations pratiques

Saint-Lyphard

Journées du patrimoine – Exposition « Votre regard sur Saint-Lyphard » et « Saint-Lyphard à travers le temps »

Place de l’église Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

« Votre regard sur Saint-Lyphard »

« Saint-Lyphard à travers le temps »

À quoi ressemblait le bourg de Saint-Lyphard auparavant ? Faites un bond dans le passé en découvrant d’anciennes photos du bourg et l’histoire des bâtiments et commerces (et de leurs occupants !) qui existaient autrefois.

Accès libre tout au long du week-end. .

Place de l’église Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 08 communication@mairie-saint-lyphard.fr

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English :

L’événement Journées du patrimoine – Exposition « Votre regard sur Saint-Lyphard » et « Saint-Lyphard à travers le temps » Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44