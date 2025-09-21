Journées du patrimoine , expositions à la maison Marot Pratoucy Sénaillac-Latronquière

Journées du patrimoine , expositions à la maison Marot Pratoucy Sénaillac-Latronquière dimanche 21 septembre 2025.

Journées du patrimoine , expositions à la maison Marot

Pratoucy 2235 Route de Pratoucy Sénaillac-Latronquière Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Deux expositions sont présentées à la maison Marot pour ces journées du patrimoine, l’une sur les aquarelles de Catherine David qui les commentera l’après-midi et l’autre, du département du Lot, « L’ostal un système social intégré au système dit à maison ».

Deux expositions sont présentées à la maison Marot pour ces journées du patrimoine, l’une sur les aquarelles de Catherine David qui les commentera l’après-midi et l’autre, du département du Lot, « L’ostal un système social intégré au système dit à maison ». .

Pratoucy 2235 Route de Pratoucy Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 6 56 88 90 82 visagesdesegala@gmail.com

English :

Two exhibitions are on show at the Maison Marot for these Heritage Days, one on watercolours by Catherine David, who will comment on them in the afternoon, and the other, from the Lot department, « L’ostal un système social intégré au système dit à maison ».

German :

An diesen Tagen des Kulturerbes werden im Marot-Haus zwei Ausstellungen gezeigt: eine über die Aquarelle von Catherine David, die diese am Nachmittag kommentieren wird, und eine weitere des Departements Lot: « L’ostal un système social intégré au système dit à maison » (Das Ostal ein soziales System, das in das sogenannte Haussystem integriert ist).

Italiano :

In occasione delle Giornate del Patrimonio, la Maison Marot presenta due mostre: una di acquerelli di Catherine David, che li commenterà nel pomeriggio, e l’altra, proveniente dal dipartimento del Lot, « L’ostal un système social intégré au système dit à maison ».

Espanol :

Con motivo de estas Jornadas del Patrimonio, se presentan en la Maison Marot dos exposiciones, una de acuarelas de Catherine David, que comentará por la tarde, y otra, del departamento de Lot, « L’ostal un système social intégré au système dit à maison ».

L’événement Journées du patrimoine , expositions à la maison Marot Sénaillac-Latronquière a été mis à jour le 2025-08-12 par OT Figeac