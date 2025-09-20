Journées du patrimoine Expositions Cité des Présents François Mitterrand Château-Chinon (Ville)

Cité des Présents François Mitterrand 6 Place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville)

2025-09-20 10:00:00

2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, la Cité des Présents-François Mitterrand propose, le samedi 20 septembre 2025, deux expositions temporaires dans les jardins.

La restitution Regards plastiques et scénographie animalière par le Centre social de Moulins-Engilbert. Accompagnés de l’artiste Oana Munteanu, neuf jeunes ont rencontré les collections animalières. Entre expériences plastiques, reconfigurations symboliques, les artistes en herbe ont créé, fragmenté et recomposé un corpus d’œuvres issu du musée des cadeaux présidentiels. Découvrez leurs créations originales grâce à l’accrochage qu’ils ont imaginé !

La série photographique « Petites et grandes histoires du bois sur l’eau » issue la collection de la plasticienne Claire Xuân, met à l’honneur les deux éléments du bois et de l’eau et le patrimoine naturel et historique du département. .

+33 3 86 69 51 70 citedespresents@nievre.fr

