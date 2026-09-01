Informations pratiques

Saint-Pierre-la-Bruyère

Journées du Patrimoine – Expositions dans l’Église

Église Saint-Pierre-la-Bruyère Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite libre ou commentée de l’église.

Exposition de chasubles ainsi que de peintures réalisées par les membres de l’association Nature et Patrimoine. .

Église Saint-Pierre-la-Bruyère 61340 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94

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English : Journées du Patrimoine – Expositions dans l’Église

L’événement Journées du Patrimoine – Expositions dans l’Église Saint-Pierre-la-Bruyère a été mis à jour le 2026-09-11 par OT CdC Coeur du Perche