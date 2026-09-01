Journées du Patrimoine – Expositions dans l’Église Saint-Pierre-la-Bruyère
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Pierre-la-Bruyère
Informations pratiques
Saint-Pierre-la-Bruyère
Journées du Patrimoine – Expositions dans l’Église
Église Saint-Pierre-la-Bruyère Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite libre ou commentée de l’église.
Exposition de chasubles ainsi que de peintures réalisées par les membres de l’association Nature et Patrimoine. .
Église Saint-Pierre-la-Bruyère 61340 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94
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English : Journées du Patrimoine – Expositions dans l’Église
L’événement Journées du Patrimoine – Expositions dans l’Église Saint-Pierre-la-Bruyère a été mis à jour le 2026-09-11 par OT CdC Coeur du Perche