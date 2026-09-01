[Journées du Patrimoine] Expositions, randonnée et concert Béthancourt-en-Valois
dimanche 20 septembre 2026 · Béthancourt-en-Valois
Informations pratiques
Béthancourt-en-Valois
[Journées du Patrimoine] Expositions, randonnée et concert
Béthancourt-en-Valois Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Rendez-vous le dimanche 20 septembre pour de nombreuses animations dans le village :
– Exposition de jouets autour de l’automobile et véhicules anciens – à la mairie de 10h30 à 17h30
– Randonnée découverte – au départ de la Mairie à 14h
– Concert « Haëndel » : Lucile-Lou Gaïer et l’Ensemble Baroque de l’Orchestre Universitaire de Picardie – à l’Eglise à 17h30
Rendez-vous le dimanche 20 septembre pour de nombreuses animations dans le village :
– Exposition de jouets autour de l’automobile et véhicules anciens – à la mairie de 10h30 à 17h30
– Randonnée découverte – au départ de la Mairie à 14h
– Concert « Haëndel » : Lucile-Lou Gaïer et l’Ensemble Baroque de l’Orchestre Universitaire de Picardie – à l’Eglise à 17h30 .
Béthancourt-en-Valois 60129 Oise Hauts-de-France
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English :
Join us on Sunday, September 20, for a variety of activities in the village:
– Toy exhibition featuring cars and vintage vehicles – at City Hall from 10:30 a.m. to 5:30 p.m.
– Discovery hike—departing from City Hall at 2:00 p.m.
– “Handel” concert: Lucile-Lou Gafer and the Baroque Ensemble of the Picardie University Orchestra – at the church at 5:30 p.m.
L’événement [Journées du Patrimoine] Expositions, randonnée et concert Béthancourt-en-Valois a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays de Valois