Informations pratiques

Béthancourt-en-Valois

[Journées du Patrimoine] Expositions, randonnée et concert

Béthancourt-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Rendez-vous le dimanche 20 septembre pour de nombreuses animations dans le village :

– Exposition de jouets autour de l’automobile et véhicules anciens – à la mairie de 10h30 à 17h30

– Randonnée découverte – au départ de la Mairie à 14h

– Concert « Haëndel » : Lucile-Lou Gaïer et l’Ensemble Baroque de l’Orchestre Universitaire de Picardie – à l’Eglise à 17h30

Rendez-vous le dimanche 20 septembre pour de nombreuses animations dans le village :

– Exposition de jouets autour de l’automobile et véhicules anciens – à la mairie de 10h30 à 17h30

– Randonnée découverte – au départ de la Mairie à 14h

– Concert « Haëndel » : Lucile-Lou Gaïer et l’Ensemble Baroque de l’Orchestre Universitaire de Picardie – à l’Eglise à 17h30 .

Béthancourt-en-Valois 60129 Oise Hauts-de-France

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English :

Join us on Sunday, September 20, for a variety of activities in the village:

– Toy exhibition featuring cars and vintage vehicles – at City Hall from 10:30 a.m. to 5:30 p.m.

– Discovery hike—departing from City Hall at 2:00 p.m.

– “Handel” concert: Lucile-Lou Gafer and the Baroque Ensemble of the Picardie University Orchestra – at the church at 5:30 p.m.

L’événement [Journées du Patrimoine] Expositions, randonnée et concert Béthancourt-en-Valois a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays de Valois