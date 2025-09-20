Journées du Patrimoine Parc des Poètes Eyragues

Journées du Patrimoine Parc des Poètes Eyragues samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine

Samedi 20 septembre 2025. Parc des Poètes Avenue Romain Rolland Eyragues Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Journées du Patrimoine à Eyragues.

Samedi 20 Spetembre

14h30 Témoignage & Patrimoine vous propose d’aller à la découverte du patrimoine architectural du village à travers un jeu de piste ludique ouvert à tous. Déchiffrage d’énigme et quête du graal alpha numérique. Equipe composée de deux à quatre personnes avec 1 ou deux enfants si possible.

Un spécialiste fera une démonstration de la réalisation d’une croupière élément qui fait partie du harnachement des chevaux de St Eloi.

Rendez vous devant le musée. Sur inscription.



Dimanche 21 Septembre

14h30 Les responsables de Témoignage & Patrimoine vous attendent près de la fontaine de la place de la Libération, pour vous emmener à la découverte de l’histoire d’Eyragues, à travers les rues, l’église St Maxime, la chapelle St Bonet, le musée du Patrimoine.

Cette animation est commentée et gratuite pour tous.

Le verre de la convivialité sera proposé à l’issue de cette découverte. .

Parc des Poètes Avenue Romain Rolland Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 47 87 20 84 musee.eyragues@gmail.com

English :

Heritage Days in Eyragues.

German :

Tage des Kulturerbes in Eyragues.

Italiano :

Giornate del patrimonio a Eyragues.

Espanol :

Jornadas del Patrimonio en Eyragues.

L’événement Journées du Patrimoine Eyragues a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence