Journées du Patrimoine Fabriquez et emportez la clé du Paradis Sommevoire

Le Paradis Sommevoire Haute-Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Tout public

Vous fabriquerez votre propre clé en bronze grâce aux étapes de moulage et de coulée, puis repartirez avec votre création.

Pour les plus jeunes, un atelier imprimerie et une découverte ludique du fonds de modèles du Paradis à partir d’indices sont proposés gratuitement.

Lieu de rendez-vous cour du Colombier, jouxtant le fond de modèles Durenne. .

Le Paradis Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 07 48 21 36

