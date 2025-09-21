Journées du Patrimoine Foulbec Foulbec
Eglise de Foulbec Foulbec Eure
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:30:00
2025-09-21
RDV à Foulbec pour les journées du patrimoine !
A l’occasion du week-end des journées du Patrimoine, l’église de Foulbec sera ouverte au public pour la visite de celle-ci.
A l’intérieur se trouvera une petite exposition de broderies au point de croix, peintures et sculpture. .
Eglise de Foulbec Foulbec 27210 Eure Normandie +33 6 25 87 38 77 deschamps.jennifer27210@orange.fr
