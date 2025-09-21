Journées du Patrimoine Foulbec Foulbec

Eglise de Foulbec Foulbec Eure

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

RDV à Foulbec pour les journées du patrimoine !

A l’occasion du week-end des journées du Patrimoine, l’église de Foulbec sera ouverte au public pour la visite de celle-ci.

A l’intérieur se trouvera une petite exposition de broderies au point de croix, peintures et sculpture. .

Eglise de Foulbec Foulbec 27210 Eure Normandie +33 6 25 87 38 77 deschamps.jennifer27210@orange.fr

English : Journées du Patrimoine Foulbec

Join us in Foulbec for Heritage Days!

German :

RDV in Foulbec für die Tage des Kulturerbes!

Italiano :

Unitevi a noi a Foulbec per le Giornate del Patrimonio!

Espanol :

¡Únase a nosotros en Foulbec para las Jornadas del Patrimonio!

