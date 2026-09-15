Journées du Patrimoine : Four de l’Autruche Rue du Singe Nevers
samedi 19 septembre 2026 · Rue du Singe · Nevers
Informations pratiques
Nevers
Journées du Patrimoine : Four de l’Autruche
Rue du Singe Four de l’Autruche Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Lors des Journées du Patrimoine, découvrez le Four de l’Autruche les 19 et 20 septembre de 14h à 18h.
Explorez les vestiges de la manufacture de faïence « L’Autruche » ! Découvrez l’ancien four, témoin de l’âge d’or de la faïence, niché au cœur d’un îlot d’habitation. Accessible par la rue du Singe ou la rue Saint-Genest, ce lieu chargé d’histoire vous plonge dans le savoir-faire artisanal d’antan.
Une escapade insolite pour les passionnés de patrimoine industriel .
Rue du Singe Four de l’Autruche Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr
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English : Journées du Patrimoine : Four de l’Autruche
L’événement Journées du Patrimoine : Four de l’Autruche Nevers a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cap Grand Nevers
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