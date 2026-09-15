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AGENDA · Nevers

Journées du Patrimoine : Four de l’Autruche Rue du Singe Nevers

samedi 19 septembre 2026 · Rue du Singe · Nevers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue du Singe
Adresse
Four de l'Autruche
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Nevers

Journées du Patrimoine : Four de l’Autruche

Rue du Singe Four de l’Autruche Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Lors des Journées du Patrimoine, découvrez le Four de l’Autruche les 19 et 20 septembre de 14h à 18h.

Explorez les vestiges de la manufacture de faïence « L’Autruche » ! Découvrez l’ancien four, témoin de l’âge d’or de la faïence, niché au cœur d’un îlot d’habitation. Accessible par la rue du Singe ou la rue Saint-Genest, ce lieu chargé d’histoire vous plonge dans le savoir-faire artisanal d’antan.
Une escapade insolite pour les passionnés de patrimoine industriel   .

Rue du Singe Four de l’Autruche Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60  museedelafaience@ville-nevers.fr

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English : Journées du Patrimoine : Four de l’Autruche

L’événement Journées du Patrimoine : Four de l’Autruche Nevers a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cap Grand Nevers

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