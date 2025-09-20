Journées du Patrimoine Fresque participative artistique Saint-Dizier
Journées du Patrimoine Fresque participative artistique Saint-Dizier samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine Fresque participative artistique
Muse Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Tout public
Après leur visite de l’exposition immersive « Loading », les visiteurs sont invités à grapher, dessiner, annoter, à la manière des artistes contemporains. Durée de 2h. .
Muse Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 9 72 10 50 53
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées du Patrimoine Fresque participative artistique Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne