Journées du patrimoine Fresque participative Rue du Suler Loctudy

Rue du Suler Manoir de Kérazan Loctudy Finistère

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Fresque participative et atelier créatif.

Samedi et dimanche de 10h à 18h00. En continue / En autonomie.

Gratuit Sans réservation .

Rue du Suler Manoir de Kérazan Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 04 44 35 12

