Informations pratiques

Terres-de-Haute-Charente

Journées du Patrimoine -GALERIE DES ARTS – EXPOSITION DE PHOTOS ANCIENNES

3 avenue de la gare Terres-de-Haute-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

accès libre, gratuit

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3 avenue de la gare Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 20 51

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English :

open access, free

L’événement Journées du Patrimoine -GALERIE DES ARTS – EXPOSITION DE PHOTOS ANCIENNES Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine