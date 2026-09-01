UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Terres-de-Haute-Charente

Journées du Patrimoine -GALERIE DES ARTS – EXPOSITION DE PHOTOS ANCIENNES Terres-de-Haute-Charente

samedi 19 septembre 2026 · Terres-de-Haute-Charente

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
3 avenue de la gare
Ville
16270 Terres-de-Haute-Charente
Département
Charente
Tarif

Terres-de-Haute-Charente

Journées du Patrimoine -GALERIE DES ARTS – EXPOSITION DE PHOTOS ANCIENNES

3 avenue de la gare Terres-de-Haute-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

accès libre, gratuit
  .

3 avenue de la gare Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 20 51 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

open access, free

L’événement Journées du Patrimoine -GALERIE DES ARTS – EXPOSITION DE PHOTOS ANCIENNES Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine

À voir aussi à Terres-de-Haute-Charente (Charente)