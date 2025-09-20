Journées du Patrimoine Gaston Abonneau, regard sur le patrimoine Nueil-les-Aubiers
Journées du Patrimoine Gaston Abonneau, regard sur le patrimoine Nueil-les-Aubiers samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine Gaston Abonneau, regard sur le patrimoine
New Rencard et Centre Socio-Culturel Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Les toiles de Gaston Abonneau offrent une vision géométrique et épurée du patrimoine de Nueil-Les-Aubiers. Églises, maisons et paysages du XXème y sont réinterprétés selon les principes du nombre d’or, entre hommage aux formes anciennes et regard moderne. À l’occasion de son centenaire, deux expositions en visite libre sont proposées pour évoquer son regard singulier sur la ville rendez-vous au New Rencard et au Centre socioculturel. .
New Rencard et Centre Socio-Culturel Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 42 10
English : Journées du Patrimoine Gaston Abonneau, regard sur le patrimoine
German : Journées du Patrimoine Gaston Abonneau, regard sur le patrimoine
Italiano :
Espanol : Journées du Patrimoine Gaston Abonneau, regard sur le patrimoine
L’événement Journées du Patrimoine Gaston Abonneau, regard sur le patrimoine Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Bocage Bressuirais