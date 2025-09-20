Journées du Patrimoine Gaston Abonneau, regard sur le patrimoine Nueil-les-Aubiers

Journées du Patrimoine Gaston Abonneau, regard sur le patrimoine Nueil-les-Aubiers samedi 20 septembre 2025.

New Rencard et Centre Socio-Culturel Nueil-les-Aubiers

2025-09-20

2025-09-21

2025-09-20

Les toiles de Gaston Abonneau offrent une vision géométrique et épurée du patrimoine de Nueil-Les-Aubiers. Églises, maisons et paysages du XXème y sont réinterprétés selon les principes du nombre d’or, entre hommage aux formes anciennes et regard moderne. À l’occasion de son centenaire, deux expositions en visite libre sont proposées pour évoquer son regard singulier sur la ville rendez-vous au New Rencard et au Centre socioculturel. .

New Rencard et Centre Socio-Culturel Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 42 10

