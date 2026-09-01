Journées du patrimoine – Gratuité du Musée Frédéric Mistral Maison – Musée Frédéric Mistral Maillane
samedi 19 septembre 2026 · Maison - Musée Frédéric Mistral · Maillane
Informations pratiques
Maillane
Journées du patrimoine – Gratuité du Musée Frédéric Mistral
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h15 à 12h15 et de 13h30 à 17h30. Maison – Musée Frédéric Mistral 11 Avenue Lamartine Maillane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Ouverture du Musée Frédéric Mistral à Maillane.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, plongez dans l’univers du poète Frédéric Mistral en visitant le Musée Frédéric Mistral.
Tout au long du week-end, l’entrée sera gratuite afin de vous faire (re)découvrir la maison du prix Nobel de littérature et son riche héritage culturel.
Un rendez-vous incontournable pour petits et grands, au cœur du patrimoine provençal ! .
Maison – Musée Frédéric Mistral 11 Avenue Lamartine Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 84 19 musee@maillane.fr
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English :
Opening of the Frédéric Mistral Museum in Maillane.
L’événement Journées du patrimoine – Gratuité du Musée Frédéric Mistral Maillane a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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