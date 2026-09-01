Journées du patrimoine – Gratuité du Musée Frédéric Mistral Maison – Musée Frédéric Mistral Maillane

Informations pratiques

Maillane

Journées du patrimoine – Gratuité du Musée Frédéric Mistral

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h15 à 12h15 et de 13h30 à 17h30. Maison – Musée Frédéric Mistral 11 Avenue Lamartine Maillane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture du Musée Frédéric Mistral à Maillane.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, plongez dans l’univers du poète Frédéric Mistral en visitant le Musée Frédéric Mistral.

Tout au long du week-end, l’entrée sera gratuite afin de vous faire (re)découvrir la maison du prix Nobel de littérature et son riche héritage culturel.



Un rendez-vous incontournable pour petits et grands, au cœur du patrimoine provençal ! .

Maison – Musée Frédéric Mistral 11 Avenue Lamartine Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 84 19 musee@maillane.fr

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English :

Opening of the Frédéric Mistral Museum in Maillane.

L’événement Journées du patrimoine – Gratuité du Musée Frédéric Mistral Maillane a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence