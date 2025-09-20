Journées du patrimoine Grotte de Font-de-gaume Grotte de font de Gaume Les Eyzies

Journées du patrimoine Grotte de Font-de-gaume Grotte de font de Gaume Les Eyzies samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine Grotte de Font-de-gaume

Grotte de font de Gaume 4 avenue des grottes Les Eyzies Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

Date(s) :

2025-09-20

9h30-12h30/14h-17h30. Visite guidée d’une grotte préhistorique ornée du Paléolithique. Sur inscription en ligne uniquement. A partir de 7 ans. Gratuit

Visite guidée d’une grotte préhistorique ornée du Paléolithique.

Inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979, la grotte de Font-de-Gaume est l’un des plus beaux sanctuaires paléolithiques du monde. Célèbre pour ses peintures polychromes, mais aussi ses gravures, elle réunit des figurations animales et de nombreux signes . Elle est une des dernières grottes ornées de peintures polychromes ouvertes au public.

Sur inscription en ligne uniquement. Validation du billet sur site 30 mn avant l’horaire de visite. A partir de 7 ans. Température de la cavité environ 14°c. Prévoir des vêtements adaptés. .

Grotte de font de Gaume 4 avenue des grottes Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 86 00

English : Journées du patrimoine Grotte de Font-de-gaume

9h30-12h30/14h-17h30. Guided tour of a Palaeolithic cave. Online registration only. Ages 7 and up. Free

German : Journées du patrimoine Grotte de Font-de-gaume

9h30-12h30/14h-17h30. Geführte Besichtigung einer verzierten prähistorischen Höhle aus der Altsteinzeit. Nur mit Online-Anmeldung. Ab 7 Jahren. Kostenlos

Italiano :

9h30-12h30/14h-17h30. Visita guidata a una grotta preistorica decorata con arte paleolitica. Iscrizione solo online. Per bambini a partire dai 7 anni. Gratuito

Espanol : Journées du patrimoine Grotte de Font-de-gaume

9h30-12h30/14h-17h30. Visita guiada a una cueva prehistórica decorada con arte paleolítico. Sólo inscripción en línea. Para niños a partir de 7 años. Gratis

L’événement Journées du patrimoine Grotte de Font-de-gaume Les Eyzies a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère