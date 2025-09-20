Journées du Patrimoine Guerre 39-45 à Combrand Combrand
Journées du Patrimoine Guerre 39-45 à Combrand
Salle annexe (près de la bibliothèque) Combrand Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Conférence de Gérard Gaborit sur le livre de témoignages d’habitants de la commune et des environs, se rapportant à la guerre 39-45. .
Salle annexe (près de la bibliothèque) Combrand 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 04 00
