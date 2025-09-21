Journées du patrimoine « Guy Degrenne raconté par son fils » au Cinéma Le Basselin VIRE Vire Normandie

VIRE Place Castel Vire Normandie Calvados

A l’occasion des journées du patrimoine, projection du film Guy Degrenne raconté par son fils. Guy Degrenne, fondateur de la célèbre marque de couverts éponyme, aurait 100 ans cette année. En son honneur, son fils Thierry sera présent au Basselin pour la projection d’un entretien filmé.

English : Journées du patrimoine « Guy Degrenne raconté par son fils » au Cinéma Le Basselin

On the occasion of Heritage Days, screening of the film Guy Degrenne raconté par son fils. Guy Degrenne, founder of the famous cutlery brand of the same name, would have been 100 years old this year. In his honor, his son Thierry will be present at Le Basselin for the screening of a filmed interview.

German : Journées du patrimoine « Guy Degrenne raconté par son fils » au Cinéma Le Basselin

Anlässlich der Tage des offenen Denkmals wird der Film Guy Degrenne, erzählt von seinem Sohn, vorgeführt. Guy Degrenne, Gründer der berühmten gleichnamigen Besteckmarke, würde dieses Jahr 100 Jahre alt werden. Zu seinen Ehren wird sein Sohn Thierry im Basselin anwesend sein, um ein filmisches Interview zu zeigen.

Italiano :

In occasione delle Giornate del Patrimonio, proiezione del film Guy Degrenne raccontato dal figlio. Guy Degrenne, fondatore dell’omonimo marchio di posate, compie quest’anno 100 anni. In suo onore, il figlio Thierry sarà presente al Basselin per la proiezione di un’intervista filmata.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, proyección de la película Guy Degrenne contado por su hijo. Guy Degrenne, fundador de la célebre marca de cuchillería del mismo nombre, cumple 100 años este año. En su honor, su hijo Thierry estará presente en el Basselin para la proyección de una entrevista filmada.

