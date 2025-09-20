Journées du Patrimoine Halles Denis Béalet La Ferté-Bernard

Place de la Lice La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Visites libres et guidées, samedi et

dimanche de 14h30 à 18h, départ de la

visite toutes les heures à partir de

14h30 (dernier départ 16h30)

Accès PMR

Montées au clocher, samedi et

dimanche de 14h30 à 18h, toutes les

30 mn (dernier départ 17h30). Limité à

9 personnes par groupe

Orgue visites guidées, samedi et

dimanche de 14h30 à 18h, toutes les

30 mn (dernier départ 17h30). Limité à

2 personnes par visite

Trésor de l’église visites libres,

samedi et dimanche de 14h30 à 18h .

Place de la Lice La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21

