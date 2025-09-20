Journées du Patrimoine Histoire des jumelages Mairie, Salle des mariages Argentonnay

Journées du Patrimoine Histoire des jumelages Mairie, Salle des mariages Argentonnay samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Histoire des jumelages

Mairie, Salle des mariages 11 Place Léopold Bergeon Argentonnay Deux-Sèvres

Exposition sur l’historique jumelage entre les villes d’Argentonnay, Comines Belgique et Renescure en liaison avec Philippe de Commynes, proposée par le comité de jumelage Argentonnay-Comines-Renescure. .

Mairie, Salle des mariages 11 Place Léopold Bergeon Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 11 38 12

