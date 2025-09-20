Journées du Patrimoine Histoire(s) d’Astaffort médiathèque Danielle-Esteban Astaffort

médiathèque Danielle-Esteban 12 Rue André Routier Astaffort Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

À 10h à la médiathèque Danielle-Esteban Villégiatures singulières en terres méridionales

Le dernier livre d’Alain Beyneix, présenté et dédicacé par l’auteur.

Focus sur deux chapitres relatant le séjour de deux personnalités à Astaffort

> Le printemps fatal de Philippe Burty à Parays

> Roques, le Domaine de R. de Jacques Sadoul

À 15h à la salle polyvalente Astaffort, terre d’accueil 1836-1936 un siècle d’immigration européenne

En cent ans, Astaffort a bénéficié d’un apport migratoire tout à fait exceptionnel. Jean-François Grattieri brosse le portrait de ces Espagnols, Italiens, Suisses ou Belges qui ont marqué durablement l’histoire de notre commune. .

médiathèque Danielle-Esteban 12 Rue André Routier Astaffort 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 86 01 03 astaffort.tourisme@gmail.com

English : Journées du Patrimoine Histoire(s) d’Astaffort

At 10am at the Médiathèque Danielle-Esteban: « Villégiatures singulières en terres méridionales ». Alain Beyneix?s latest book, presented and signed by the author.

At 3pm in the Salle Polyvalente: « Astaffort, terre d?accueil? 1836-1936: un siècle d?immigration européenne ».

German : Journées du Patrimoine Histoire(s) d’Astaffort

Um 10 Uhr in der Mediathek Danielle-Esteban: « Villégiatures singulières en terres méridionales » (Einzigartige Urlaubsorte in südlichen Ländern). Das neueste Buch von Alain Beyneix, vorgestellt und vom Autor signiert.

Um 15 Uhr in der Mehrzweckhalle: « Astaffort, terre d’accueil? 1836-1936: ein Jahrhundert europäischer Immigration ».

Italiano :

Ore 10 presso la biblioteca multimediale Danielle-Esteban: « Villégiatures singulières en terres méridionales ». L’ultimo libro di Alain Beyneix, presentato e firmato dall’autore.

Alle 15.00 nella Sala Polivalente: « Astaffort, terre d’accueil? 1836-1936: un siècle d’immigration européenne ».

Espanol : Journées du Patrimoine Histoire(s) d’Astaffort

10 h en la biblioteca multimedia Danielle-Esteban: « Villégiatures singulières en terres méridionales ». Presentación y firma del último libro de Alain Beyneix.

A las 15:00 h en la Sala Polivalente: « Astaffort, terre d’accueil? 1836-1936: un siècle d’immigration européenne ».

