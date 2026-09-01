Journées du Patrimoine : Hôtel de ville de Nevers Mairie Nevers

Informations pratiques

Nevers

Journées du Patrimoine : Hôtel de ville de Nevers

Mairie 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre ! L’équipe du musée et du service patrimoine vous accueille une nouvelle fois, et ouvre différents sites au public gratuitement lors de ces Journées Européennes du Patrimoine.

Vous retrouverez des animations, expositions, visites libres et visites guidées !

Les visites guidées : Familles, dès 6 ans / Gratuit

Infos et inscriptions sur : culture.nevers.fr/agenda

Le samedi 19 septembre :

Hôtel de ville : de 10h à 11h, de 11h à 12h et de 12h à 13h .

Mairie 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Journées du Patrimoine : Hôtel de ville de Nevers

L’événement Journées du Patrimoine : Hôtel de ville de Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cap Grand Nevers