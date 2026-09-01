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AGENDA · Mâcon

Journées du patrimoine Hôtel Dieu Hôtel-Dieu Mâcon

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel-Dieu · Mâcon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Hôtel-Dieu
Adresse
344 rue des Epinoches
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Mâcon

Journées du patrimoine Hôtel Dieu

Hôtel-Dieu 344 rue des Epinoches Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Venez nombreux pour visiter l’Hôtel Dieu avec un concours de dessins pour les enfants avec lots à gagner.

Vente de crêpes au bénéfice de l’association ARHD   .

Hôtel-Dieu 344 rue des Epinoches Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 61 71 14  assoarhd@gmail.com

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English : Journées du patrimoine Hôtel Dieu

L’événement Journées du patrimoine Hôtel Dieu Mâcon a été mis à jour le 2026-09-04 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès

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