Journées du patrimoine Hôtel Dieu Hôtel-Dieu Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Journées du patrimoine Hôtel Dieu

Hôtel-Dieu 344 rue des Epinoches Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez nombreux pour visiter l’Hôtel Dieu avec un concours de dessins pour les enfants avec lots à gagner.

Vente de crêpes au bénéfice de l’association ARHD .

Hôtel-Dieu 344 rue des Epinoches Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 61 71 14 assoarhd@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du patrimoine Hôtel Dieu

L’événement Journées du patrimoine Hôtel Dieu Mâcon a été mis à jour le 2026-09-04 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès