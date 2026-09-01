Journées du patrimoine Hôtel Dieu Hôtel-Dieu Mâcon
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel-Dieu · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Journées du patrimoine Hôtel Dieu
Hôtel-Dieu 344 rue des Epinoches Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez nombreux pour visiter l’Hôtel Dieu avec un concours de dessins pour les enfants avec lots à gagner.
Vente de crêpes au bénéfice de l’association ARHD .
Hôtel-Dieu 344 rue des Epinoches Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 61 71 14 assoarhd@gmail.com
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English : Journées du patrimoine Hôtel Dieu
L’événement Journées du patrimoine Hôtel Dieu Mâcon a été mis à jour le 2026-09-04 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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