JOURNÉES DU PATRIMOINE HÔTEL HAGUENOT Montpellier

3, rue Clapiés Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Folie montpelliéraine autrefois hors les murs, l’hôtel Haguenot a été construit entre 1751 et 1760 par Jean-Antoine Giral, futur architecte de la Promenade Royale du Peyrou, pour Henri Haguenot, doyen de la Faculté de Médecine de Montpellier.

Niché au cœur d’un jardin en terrasses arboré et rafraîchi par des fontaines, il s’ouvre largement vers l’extérieur par de nombreuses portes-fenêtres.

La décoration intérieure, œuvre de Roubieu, est constituée de gypseries représentant la vie aux champs.

5 €. Gratuit -18 ans accompagnés. Visites guidées sans réservation par groupes de 24 personnes à 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h (dernière visite). .

3, rue Clapiés Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 92 25 62 hotelhaguenot@orange.fr

English :

« The Hôtel Haguenot was built between 1751 and 1760 by Jean-Antoine Giral, future architect of the Promenade Royale du Peyrou, for Henri Haguenot, dean of Montpellier’s Faculty of Medicine.

German :

« Das Hôtel Haguenot wurde zwischen 1751 und 1760 von Jean-Antoine Giral, dem späteren Architekten der Promenade Royale du Peyrou, für Henri Haguenot, den Dekan der medizinischen Fakultät von Montpellier, erbaut.

Italiano :

« L’Hôtel Haguenot fu costruito tra il 1751 e il 1760 da Jean-Antoine Giral, futuro architetto della Promenade Royale du Peyrou, per Henri Haguenot, decano della facoltà di medicina di Montpellier.

Espanol :

« El Hôtel Haguenot fue construido entre 1751 y 1760 por Jean-Antoine Giral, futuro arquitecto del Paseo Real del Peyrou, para Henri Haguenot, decano de la Facultad de Medicina de Montpellier.

