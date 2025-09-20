Journées du patrimoine Hôtel Lancreau de Bellefonds Angers

Journées du patrimoine Hôtel Lancreau de Bellefonds Angers samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine 20 et 21 septembre Hôtel Lancreau de Bellefonds Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

HÔTELS DE LANCREAU ET DE LIVOIS – 14 rue Pocquet de Livonnières

Visite guidée en continu avec animations par l’Université Angevine du Temps Libre (UATL), samedi et dimanche de 14h à 17h

Conférence « Permanence d’une architecture : l’Hôtel de Livois XVIIIe-XXe siècle » par Guy Massin Le Goff de l’Académie des Sciences, Belles lettres et Arts d’Angers, samedi et dimanche à 15h en salle 208.

Hôtel Lancreau de Bellefonds 14 rue Pocquet-de-Livonnières, 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire L’hôtel porte le nom de son possesseur de la seconde moitié du XVIIIè siècle. Il a en fait été construit dans le quartier de l’Hôtel de Ville du XVIè siècle par François Bitault, échevin puis maire de la ville. Il est l’un des cinq ou six hôtels particuliers d’Angers marqués par l’austérité décorative des débuts du classicisme français (Seconde Renaissance). Son plan témoigne d’un effort d’organisation en hôtel sur cour avec ailes en retour (formule classique assez rare à Angers). Il innove en installant le bel étage au second niveau. De nombreuses huisseries d’origine restent en place et la cheminée de la grande salle, avec ses décors géométriques et ses sentences humanistes en grec, est remarquable.

HÔTELS DE LANCREAU ET DE LIVOIS – 14 rue Pocquet de Livonnières

UATL