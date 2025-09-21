Journées du patrimoine: Improvisation théâtrales. Démonstration de French Cancan. Concert (Auditorium Francis Poulenc) Brive-la-Gaillarde
Journées du patrimoine: Improvisation théâtrales. Démonstration de French Cancan. Concert (Auditorium Francis Poulenc)
Avenue du docteur Massénat Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
-13h30-15h Improvisations théâtrales. Avec l’association le 7e rang.
-16h15 Démonstration de French Cancan. Par Les Swings, troupe de l’association Marcel et Cie.
-18h Concert avec l’Ensemble Vocal de Brive .
Avenue du docteur Massénat Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 80
