Journées du patrimoine: Improvisation théâtrales. Démonstration de French Cancan. Concert (Auditorium Francis Poulenc) Brive-la-Gaillarde

Journées du patrimoine: Improvisation théâtrales. Démonstration de French Cancan. Concert (Auditorium Francis Poulenc)

Avenue du docteur Massénat Brive-la-Gaillarde Corrèze

-13h30-15h Improvisations théâtrales. Avec l’association le 7e rang.
-16h15 Démonstration de French Cancan. Par Les Swings, troupe de l’association Marcel et Cie.
-18h Concert avec l’Ensemble Vocal de Brive   .

Avenue du docteur Massénat Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 80 

