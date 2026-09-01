Journées du Patrimoine : Inauguration de la restauration de l’Eglise Le Bourg Kergloff
dimanche 20 septembre 2026 · Le Bourg · Kergloff
Informations pratiques
Kergloff
Journées du Patrimoine : Inauguration de la restauration de l’Eglise
Le Bourg Eglise Saint-Trémeur Kergloff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2026, la commune de Kergloff inaugurera la restauration de son Eglise paroissiale Saint-Trémeur.
Un riche programme vous attend tout au long de la journée : messe, bagad, concert, visite…
Cliquez sur la photo ci-contre pour accéder à l’ensemble du programme ! .
Le Bourg Eglise Saint-Trémeur Kergloff 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 40 43
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English :
L’événement Journées du Patrimoine : Inauguration de la restauration de l’Eglise Kergloff a été mis à jour le 2026-09-11 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée