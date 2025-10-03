Journées du Patrimoine Industriel en Fumélois Bennes Calvet Cuzorn

Lieu dit Ratier Cuzorn Lot-et-Garonne

Fabrication de bennes, tribennes ainsi que de plateaux, caissons et installation de bras hydrauliques.

Lieu dit Ratier Cuzorn 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 16 88 40

English : Journées du Patrimoine Industriel en Fumélois Bennes Calvet

Manufacture of tippers, tribunes, trays, caissons and installation of hydraulic arms.

German : Journées du Patrimoine Industriel en Fumélois Bennes Calvet

Herstellung von Kippern, Dreiseitenkippern sowie Pritschen, Senkkästen und Installation von Hydraulikarmen.

Italiano :

Produzione di ribaltabili, pianali, cassoni e installazione di bracci idraulici.

Espanol : Journées du Patrimoine Industriel en Fumélois Bennes Calvet

Fabricación de volquetes, plataformas, cajones e instalación de brazos hidráulicos.

