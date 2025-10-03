Journées du Patrimoine Industriel en Fumélois Bennes Calvet Cuzorn
Lieu dit Ratier Cuzorn Lot-et-Garonne
Tarif :
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03
2025-10-03
Fabrication de bennes, tribennes ainsi que de plateaux, caissons et installation de bras hydrauliques.
Lieu dit Ratier Cuzorn 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 16 88 40
English : Journées du Patrimoine Industriel en Fumélois Bennes Calvet
Manufacture of tippers, tribunes, trays, caissons and installation of hydraulic arms.
German : Journées du Patrimoine Industriel en Fumélois Bennes Calvet
Herstellung von Kippern, Dreiseitenkippern sowie Pritschen, Senkkästen und Installation von Hydraulikarmen.
Italiano :
Produzione di ribaltabili, pianali, cassoni e installazione di bracci idraulici.
Espanol : Journées du Patrimoine Industriel en Fumélois Bennes Calvet
Fabricación de volquetes, plataformas, cajones e instalación de brazos hidráulicos.
L’événement Journées du Patrimoine Industriel en Fumélois Bennes Calvet Cuzorn a été mis à jour le 2025-09-25 par OT Fumel Vallée du Lot