Journées du Patrimoine Industriel en Fumélois Projection du fil « Bienvenue à BATAVILLE »

Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Projection du film « Bienvenue à BATAVILLE » réalisé par François CAILLAT. L’incroyable histoire d’une utopie patronale ! Avec un clin d’œil du réalisateur.

Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr

English : Journées du Patrimoine Industriel en Fumélois Projection du fil « Bienvenue à BATAVILLE »

Screening of the film « Bienvenue à BATAVILLE » directed by François CAILLAT. The incredible story of a business utopia! With a nod from the director.

German : Journées du Patrimoine Industriel en Fumélois Projection du fil « Bienvenue à BATAVILLE »

Vorführung des Films « Bienvenue à BATAVILLE » (Willkommen in BATAVILLE) unter der Regie von François CAILLAT. Die unglaubliche Geschichte einer Utopie der Arbeitgeber! Mit einem Augenzwinkern des Regisseurs.

Italiano :

Proiezione del film « Bienvenue à BATAVILLE » (Benvenuti a BATAVILLE) diretto da François CAILLAT. L’incredibile storia di un’utopia padronale! Con una strizzatina d’occhio da parte del regista.

Espanol : Journées du Patrimoine Industriel en Fumélois Projection du fil « Bienvenue à BATAVILLE »

Proyección de la película « Bienvenue à BATAVILLE » (Bienvenido a BATAVILLE) dirigida por François CAILLAT. La increíble historia de una utopía patronal Con un guiño del director.

