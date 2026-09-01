Journées du patrimoine : initiation à la cyanographie Thann
dimanche 20 septembre 2026 · Thann
Informations pratiques
Thann
Journées du patrimoine : initiation à la cyanographie
place Joffre Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 13:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Dès 5 ans, créez cyanotypes et marque-pages inspirés des anges musiciens et partitions de la collégiale. Inscription sur place.
Petits et grands sont invités à s’initier à la cyanographie et à réaliser leurs propres cyanotypes et marque-pages. À partir de photos des anges musiciens de la collégiale et de partitions de musique, chacun pourra créer des compositions originales et repartir avec sa création. Une activité créative et ludique accessible dès 5 ans. Vêtements adaptés recommandés et inscription sur place. .
place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00
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English :
Starting at age 5, create cyanotypes and bookmarks inspired by the angel musicians and sheet music from the collegiate church. Sign up on site.
L’événement Journées du patrimoine : initiation à la cyanographie Thann a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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