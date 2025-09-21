Journées du Patrimoine Intermède de chant dans l’église avec Bernadette Bouyssonnie Prieuré de Moirax Moirax

Prieuré de Moirax 1 Place de l’Église Moirax Lot-et-Garonne

Dans l’atmosphère unique de l’église du Prieuré de Moirax, laissez-vous emporter par un intermède musical interprété par Bernadette Bouyssonnie.

Un moment de pure émotion où la voix résonnera sous les voûtes, offrant une parenthèse de beauté et de spiritualité. .

English : Journées du Patrimoine Intermède de chant dans l’église avec Bernadette Bouyssonnie

In the unique atmosphere of Moirax?s Priory Church, let yourself be carried away by a musical interlude performed by Bernadette Bouyssonnie.

German : Journées du Patrimoine Intermède de chant dans l’église avec Bernadette Bouyssonnie

Lassen Sie sich in der einzigartigen Atmosphäre der Kirche des Priorats von Moirax von einem musikalischen Intermezzo mitreißen, das von Bernadette Bouyssonnie vorgetragen wird.

Italiano :

Nell’atmosfera unica della chiesa del Priorato di Moirax, lasciatevi trasportare da un intermezzo musicale eseguito da Bernadette Bouyssonnie.

Espanol : Journées du Patrimoine Intermède de chant dans l’église avec Bernadette Bouyssonnie

En el ambiente único de la iglesia prioral de Moirax, déjese llevar por un interludio musical interpretado por Bernadette Bouyssonnie.

